Ucrânia e Rússia em guerra de drones

A força área ucraniana revelou em comunicado que o ataque ocorreu nas regiões central, sudeste e oeste da Ucrânia. Não há relatos de vítimas ou danos avultados. “CatorzeShahed 131/136, de fabrico iraniano, foram destruídos”

Kiev revelou também que os militares russos lançaram um míssil X-22 na região de Zaporizhia, no sudeste, mas o projétil não conseguiu atingir o seu alvo, caindo num campo.





"O míssil de cruzeiro X-22 não atingiu o alvo e aterrou na região de Zaporizhia, numa área aberta, e a onda de choque danificou casas particulares. Não houve vítimas", acrescentou a força aérea. Os ataques com drones navais ou aéreos são comuns ao largo da costa da Ucrânia e intensificaram-se desde o lançamento da contraofensiva de Kiev este verão.



As autoridades da cidade de Odessa, no sul do país, também afirmaram que a defesa aérea tinha abatido um "raro"Mohajer-6, de fabrico iraniano, sobre o Mar Negro, na véspera. Em 2022, os russos tinham comprado cerca de trintadeste tipo, segundo as autoridades ucranianas.No inverno de 2022, os ataques russos às infraestruturas deixaram milhares de pessoas sem energia durante longos períodos. Desde então, Kiev tem recebido mais sistemas de defesa aérea dos aliados.

“Tentativa de ataque terrorista” na Crimeia

Já Moscovo afirmou ter neutralizado quatronavais ucranianos que se dirigiam para a Crimeia e destruído outros três aéreos."Quatro barcos de patrulha não tripulados do exército ucraniano que se dirigiam para a península da Crimeia foram detetados na parte ocidental do Mar Negro", afirmou o Ministério russo da Defesa em comunicado."Todos os alvos detetados foram destruídos", disse a mesma fonte.

"Três veículos aéreos não tripulados ucranianos foram destruídos sobre o território da República da Crimeia pelas defesas aéreas", acrescentou o Ministério.





No início de setembro, Moscovo afirmou ter frustrado um ataque semelhante que visava a ponte que liga a Rússia à Crimeia, uma península anexada em 2014 e constantemente alvo de ataques ucranianos.



A própria ponte foi danificada duas vezes desde o início da ofensiva russa em 2022.