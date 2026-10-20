Ucrânia, Europa e Estados Unidos reúnem em Oslo para encontrar soluções para a paz

Steve Witkoff enviado especial norte-americano, o primeiro-ministro norueguês Jonas Ghar Store e representantes de vários países europeus e da NATO vão reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, num esforço para preparar uma eventual proposta de paz para a guerra na Ucrânia.Depois o emissário norte-americano desloca-se a Moscovo para um encontro com Vladimir Putin para apresentar as propostas discutidas em Oslo. Deslocações ainda não confirmadas oficialmente pela Casa Branca.À Reuters Donald Trump diz que “Zelensky é um homem que já devia ter resolvido esta guerra há muito tempo.” O presidente norte-americano afirma mesmo que “é altura de outra pessoa negociar em nome da Ucrânia.”