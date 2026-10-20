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Ucrânia, Europa e Estados Unidos reúnem em Oslo para encontrar soluções para a paz

Ucrânia, Europa e Estados Unidos reúnem em Oslo para encontrar soluções para a paz

Representantes da Ucrânia, da União Europeia e dos Estados Unidos reúnem esta terça-feira em Oslo para uma nova tentativa para impulsionar as negociações de paz entre o conflito ucraniano e russo.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Jonny Gios - Unsplash

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Steve Witkoff enviado especial norte-americano, o primeiro-ministro norueguês Jonas Ghar Store e representantes de vários países europeus e da NATO vão reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, num esforço para preparar uma eventual proposta de paz para a guerra na Ucrânia.

Depois o emissário norte-americano desloca-se a Moscovo para um encontro com Vladimir Putin para apresentar as propostas discutidas em Oslo. Deslocações ainda não confirmadas oficialmente pela Casa Branca.

À Reuters Donald Trump diz que “Zelensky é um homem que já devia ter resolvido esta guerra há muito tempo.” O presidente norte-americano afirma mesmo que “é altura de outra pessoa negociar em nome da Ucrânia.”

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