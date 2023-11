Ucrânia. Mulher de líder da secreta envenenada com metais pesados

Marianna Budanova é mulher de Kyrylo Budanov, chefe da secreta militar da Ucrânia, conhecida pela sigla local GUR, e o seu envenenamento foi confirmado à Associated Press por Andrii Yusov, porta-voz da agência.

Yusov não forneceu mais detalhes sobre o caso, nem disse quem poderia estar por trás da tentativa de envenenamento.

No início do ano, o porta-voz disse à imprensa ucraniana que Budanov tinha sobrevivido a dez tentativas de assassínio levadas a cabo pelo FSB, o serviço de segurança do Estado russo, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Anteriormente, Budanov tinha dito à imprensa local que a sua mulher mora com ele no seu escritório, o que poderia sugerir que era ele o alvo do envenenamento, mas também houve especulações de comentadores russos, sugerindo que o líder da secreta estaria a ser vítima de lutas internas na Ucrânia.

A imprensa ucraniana, citando fontes no GUR, informou que Budanova está atualmente hospitalizada em Kiev.

A natureza exata dos metais pesados que causaram o envenenamento não foi divulgada. No entanto, os meios de comunicação social locais afirmaram que os metais não foram utilizados domesticamente ou em equipamento militar, pelo que os representantes do GUR presumem que o envenenamento foi realizado intencionalmente, possivelmente através de alimentos ou bebidas.

Além de Budanova, vários funcionários do GUR também foram diagnosticados com o mesmo envenenamento.

Um comunicado oficial com mais detalhes será divulgado pelo GUR.