Ucrânia. Primeiras ogivas nucleares transferidas para a Bielorrússia, anuncia Putin

"As primeiras ogivas nucleares foram entregues no território da Bielorrússia", disse Putin, numa intervenção no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo (SPIEF, na sigla em inglês).

"Até ao final do verão, até ao final do ano, teremos concluído este trabalho completamente", referiu.

A transferência de armas nucleares táticas russas para o país vizinho foi anunciada em março por Putin e pelo homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko.