Ucrânia quer Putin julgado no TPI por ataque contra hospital pediátrico

As operações de socorro às vítimas já foram dadas como concluídas e, neste momento, oito crianças estão internadas com ferimentos - segundo este balanço atualizado.



A embaixadora Maryna Mikhailenko acusa a Rússia de agressão deliberada e manifesta a esperança de ver, um dia, o presidente russo Vladimir Putin sentado no banco dos réus, na Haia, a responder, perante os juízes do Tribunal Penal Internacional, pelos alegados crimes de guerra de que é responsável.



Admitindo ter-se tratado de uma represália pelo emprego, pelas forças ucranianas, de armas ocidentais em ataques contra solo russo, a diplomata ucraniana insiste que a Ucrânia precisa de armamento em quantidade suficiente e em tempo oportuno para se defender da agressão da Rússia.