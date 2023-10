Ucrânia. TdC Europeu aponta falhas em programa da Comissão de apoio em 50 mil milhões de euros

De acordo com um relatório do Tribunal de Contas Europeu (TdC Europeu) divulgado hoje, há incongruências no "Ukraine Facility", o programa anunciado no final de junho com legislação que vai regulamentar a assistência financeira para ajudar a Ucrânia na reconstrução e na implementação de requisitos para a pré-adesão à União Europeia (UE).

O TdC Europeu considerou que a Comissão Europeia tem de "clarificar os requerimentos de transparência para os beneficiários de financiamento, enquanto assegura que quaisquer exceções são notificadas" a Bruxelas.

Na ótica do tribunal, a Comissão tem de "limitar o financiamento excecional por um período fixo [quando é concedido], com vista a reavaliar se a situação na Ucrânia ainda o justifica" e incluir relatórios do TdC Europeu entre a documentação que constitua a base para uma eventual decisão de reduzir o apoio ao país invadido pela Rússia em 24 de fevereiro do ano passado.

O TdC Europeu também quer que Bruxelas "defina um critério claro para `cumprimento satisfatório` do Plano Ucrânia" e que solicite a sua revisão e modificação quando necessário.

A Comissão Europeia deve, na avaliação feita pelo tribunal, incluir cláusulas sobre direitos de auditoria do TdC Europeu para que esta instância possa acompanhar todo o processo de ajuda financeira à Ucrânia e aceder aos registos de tudo o que é feito com o dinheiro da UE.

O Tdc Europeu propõe ainda a criação de garantias adicionais que não coloquem em causa diretamente o orçamento da União.

"Na ausência de uma taxa de provisionamento, os empréstimos seriam garantidos diretamente pela `capacidade` do orçamento da UE. (...) esta abordagem acarreta riscos consideráveis para o orçamento da UE", acrescentaram.

Em junho, durante uma conferência organizada em Londres com o propósito de reunir apoios para a Ucrânia, a Comissão Europeia anunciou um programa de 50 mil milhões de euros, entre 2024 e 2027, para apoiar a reconstrução do país e aproximá-lo ainda mais dos padrões europeus, com vista à concretização, mais tarde, da adesão ao bloco comunitário.

Contudo, o Parlamento Europeu e o Conselho solicitaram ao Tribunal de Contas Europeu um parecer sobre este pacote legislativo.