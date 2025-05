Ucrânia. Zelensky propõe encontro trilateral com Trump e Putin

Rússia diz ter abatido centenas de drones ucranianos

O ataque maciço levou à suspensão de voos em pelo menos dois aeroportos na capital russa.

Zelensky diz que Putin enviou mais de 50 mil soldados para Sumy

Sumy fica do outro lado da fronteira com a região russa de Kursk, onde a Ucrânia já tinha tomado e mantido um pedaço de terra durante meses, antes de ser quase totalmente expulsa no mês passado, embora diga que ainda mantém algumas áreas ali.





"Estamos prontos para o formato Trump-Putin-eu", disse o presidente ucraniano numa conferência de imprensa que foi gravada na terça-feira e transmitida esta quarta-feira de manhã.Zelensky disse que a Rússia propôs que as negociações decorressem na Bielorrússia, mas afirmou que isto é “impossível para a Ucrânia”. Em vez disso, propôs a Turquia, o Vaticano e a Suíça como possíveis anfitriões."Esperamos sanções dos Estados Unidos", especialmente contra o "setor energético e o sistema bancário" da Rússia, disse Zelensky.Na semana passada, após uma chamada telefónica com o presidente norte-americano, Vladimir Putin abriu caminho a contactos com Kiev ao concordar trabalhar com a Ucrânia num memorando sobre um possível acordo de paz.Zelensky disse na terça-feira que ainda não recebeu este memorando, garantindo que a Ucrânia vai analisar as propostas e enviar uma resposta a Moscovo assim que receber o documento.Enquanto isso, a Rússia e a Ucrânia continuam os intensos ataques na região.O Ministério russo da Defesa disse ter abatido 112 drones entre as 21h00 e a meia-noite desta quarta-feira. Cinquenta e nove destes drones foram intercetados sobre a região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, e os restantes em cinco regiões diferentes., escreveu Vorobyov ao início da manhã desta quarta-feira na rede social Telegram.De acordo com o governador, três prédios residenciais foram danificados na sequência deste ataque, um dos maiores desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.O Kremlin alertou na terça-feira para a intensificação dos ataques com drones ucranianos contra território russo, considerando que estes ataques não facilitam o progresso no processo de paz Na semana passada, a Rússia lançou um ataque maciço com drones contra várias cidades ucranianas, provocando pelo menos 12 mortos. Segundo o presidente ucraniano, Moscovo lançou mais de 900 drones entre sábado e segunda-feira, sendo já considerado um dos maiores ataques deste tipo desde que Moscovo iniciou a guerra em grande escala, no início de 2022."As suas maiores e mais poderosas forças estão atualmente na Frente de Kursk", disse Zelensky aos jornalistas na terça-feira. "Para expulsar as nossas tropas da região de Kursk e preparar ações ofensivas contra a região de Sumy", acrescentou.