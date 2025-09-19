UE acaba importações de gás liquefeito russo até final de 2026
A União Europeia (UE) vai acabar com todas as importações de gás liquefeito russo até ao final de 2026 e proibir transações que recorram a criptomoedas para subverter as consequências das restrições a Moscovo, foi hoje anunciado.
De acordo com as informações divulgadas, em simultâneo, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pela Alta Representante para a diplomacia da UE, Kaja Kallas, o bloco político económico vai acabar com as importações de gás liquefeito russo até ao final do próximo ano.
"O nosso objetivo é acelerar o processo de acabar com a utilização de gás liquefeito russo até 01 de janeiro de 2027", escreveu Kaja Kallas nas redes sociais.