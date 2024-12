UE precisa de um "big bang" na Defesa para enfrentar a ameaça russa, defende comissário

Para o novo comissário da Defesa e Espaço, essa resposta comum a uma nova escala é necessária para fazer frente à possível agressão russa contra a União Europeia.“Devemos passar daquilo a que alguns chamam de abordagem gradual no aumento das nossas capacidades de defesa para uma abordagem do tipo ‘big bang’”, defendeu.

Desde a invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, os países europeus têm tentado reforçar a sua indústria de defesa, mas as suas capacidades continuam muito limitadas. Dos 27 países da UE, 23 pertencem à NATO e comprometem-se, por isso, a gastar pelo menos 2% do PIB em Defesa, o que não acontece em todos os casos.



Esta mudança de abordagem é ainda essencial, defende, à medida que a ameaça russa se torna mais claraalertou, citando vários relatórios dos serviços de informação.“A questão é saber se existe vontade política suficiente [na Europa] para nos defendermos”, acrescentou ainda nesta entrevista à agência France Presse.

Aposta na Defesa é necessária "não por causa de Trump, mas de Putin"







De acordo com as estimativas da NATO, a Europa passará a contar com cerca de 49 novas brigadas, 1.500 tanques e mil peças de artilharia até 2044.



"Estamos muito aquém destas condições, que temos de cumprir antes de 2030. Não podemos pedir a Putin que adie os seus planos para 2044", alertou.





Questionado sobre a possível influência do novo inquilino da Casa Branca nas decisões europeias, o novo comissário responde: “Vejo necessidade em gastar mais na defesa, não por causa de Trump, mas sim devido a Putin”.





Kubilius, cujas funções são inéditas no colégio de comissários, pretende agora ajudar a indústria europeia a ganhar força perante a ameaça russa, aproveitando uma possível economia de escala na compra conjunta de material militar pelos 27.







Andrius Kubilius é o primeiro comissário europeu para a Defesa e Espaço, atuando como uma espécie de ministro da Defesa da UE. Uma pasta difícil, já que os Estados-membros costumam vincar e proteger a sua soberania nacional a nível de Defesa. Vai trabalhar de perto com a Alta Representante da Comissão Europeia, a estónia Kaja Kallas, vinda igualmente dos Países Bálticos. No entanto, reconheceu que o nível de investimento necessário continua a ser “colossal”, na ordem dos 500 mil milhões de euros ao longo de dez anos. E a ideia de contrair novos empréstimos a nível europeu, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19, “deixa toda a gente nervosa”, assumiu.



No entanto, esse esforço adicional para aumentar os gastos de defesa é urgente, perante uma Rússia que gasta 9 por cento do PIB em despesas militares.Caso contrário, a Europa irá “repetir os erros” cometidos em 1930, afirmou o comissário perante o Parlamento Europeu, na quinta-feira, aludindo ao período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial.

Quem é este novo comissário?



Andrius Kubilius foi primeiro-ministro da Lituânia entre 2008 e 2012. Engenheiro físico de profissão, Kubilius tem 67 anos e entrou na política lituana em 1988, ao integrar um movimento que defendia a separação do país da União Soviética.



Depois da independência, tornou-se membro do Parlamento do país e tem estado na política lituana desde então.





Foi primeiro-ministro por um curto período, entre 1999 e 2000, regressando ao cargo para um mandato completo, entre 2008 e 2012. Depois, assumiu o papel de líder da oposição no Parlamento e em 2019 passou a integrar o Parlamento Europeu como eurodeputado.