UE reforça financiamento de treino de tropas com 194 milhões de euros

A verba será atribuída através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e será convertida em equipamentos e materiais letais e não letais, bem como em serviços de apoio aos treinos, no âmbito da Missão de Assistência Militar da União Europeia de apoio à Ucrânia.

"A Ucrânia faz parte da União Europeia e estamos aqui para vos apoiar", assegurou hoje o alto-representante para os Negócios Estrangeiros, disse Josep Borrell, em conferência de imprensa conjunta com o chefe da diplomacia da Ucrânia, em Bruxelas.

"Hoje dei ao ministro [dos Negócios Estrangeiros ucraniano] Dmytro Kuleba o nosso compromisso para com a Ucrânia e o nosso apoio para conseguir repelir o agressor. Nesse sentido, o 12.º pacote de sanções está a ser finalizado [...], os Estados-membros aprovaram aumentar o financiamento da missão de treino, uma das mais bem-sucedidas, em quase 200 milhões de euros", precisou.

Durante a conferência de imprensa, Borrell apontou o dedo a Moscovo, não só por continuar a invasão que começou há 649 dias, mas também o acusou de estar a alimentar o agravamento das tensões noutras regiões do planeta, nomeadamente o Médio Oriente, para desviar as atenções do conflito na Ucrânia.

O responsável europeu sublinhou o ataque com drones contra a capital nos últimos dias, o maior desde o início da invasão, em 24 de fevereiro de 2022.

Até à data, mais de 34 mil militares foram treinados no âmbito da Missão de Assistência Militar da União Europeia de apoio à Ucrânia, criada para ajudar Kiev a fazer face à invasão russa lançada em 24 de fevereiro de 2022.

O Mecanismo Europeu de Apoio à Paz é um instrumento extraorçamental destinado a aumentar a capacidade da UE para prevenir conflitos, construir a paz e reforçar a segurança internacional, permitindo o financiamento de ações operacionais com implicações militares ou de defesa no âmbito da Política Externa e de Segurança Comum.