UE sem acordo sobre novas sanções à Rússia disse Kaja Kallas

"Infelizmente, não chegámos a acordo sobre o 20.º pacote de sanções. É um revés e uma mensagem que não queríamos enviar hoje, mas o trabalho continua", afirmou Kaja Kallas em conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas.

O pacote de sanções em questão tinha sido preparado para ser aprovado na véspera do quarto aniversário da guerra na Ucrânia, mas foi bloqueado pela Hungria, que acusa Kiev de estar a impedir entregas de petróleo russo ao país através do oleoduto Druzhba.

Kaja Kallas disse "lamentar realmente" que os 27 não tenham chegado a acordo, tendo em conta que esta terça-feira "se assinala o triste aniversário do início da guerra e é necessário enviar sinais fortes à Ucrânia" de que a UE continua a apoiar o país e a "pressionar cada vez mais a Rússia".

No entanto, a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança sublinhou que esta não é a primeira vez que a Hungria bloqueia decisões de apoio à Ucrânia e lembrou que, no passado, apesar desse veto, a UE acabou por conseguir sempre "encontrar soluções em conjunto".

"Por isso, estamos a fazer um trabalho de sensibilização a diferentes níveis junto dos nossos colegas húngaros e eslovacos para avançarmos com este pacote. É claro que não é fácil, nunca é fácil, mas o trabalho continua", referiu.