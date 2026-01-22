UE vai alocar 10 milhões para tribunal de julgamento dos crimes russos na Ucrânia

Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow’s war against Ukraine.



Russia’s leaders are responsible for this war, and they must be held accountable. There can be no impunity.



A União Europeia vai alocar os primeiros 10 milhões de euros para a criação de um novo tribunal especial para investigar crimes cometidos pela Rússia na Ucrânia. A informação é avançada pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.“Os líderes da Rússia são responsáveis por esta guerra e devem ser responsabilizados”, aponta Kallas, que defende que “não pode haver impunidade” pelos crimes cometidos no âmbito da invasão em larga escala da Ucrânia, de 2022.O Tribunal Especial pelo Crime de Agressão contra a Ucrânia foi formalmente criado a 25 de junho de 2025, acordado entre o Conselho da Europa e a Ucrânia. Em outubro, 26 Estados-membros da União Europeia comprometeram-se em aderir ao tribunal, com os 10 milhões de euros anunciados esta quinta-feira a serem prometidos nessa altura.