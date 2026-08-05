UE vai utilizar 1,4 mil milhões de euros de juros sobre ativos russos para ajudar a Ucrânia

UE vai utilizar 1,4 mil milhões de euros de juros sobre ativos russos para ajudar a Ucrânia

A União Europeia vai utilizar 1,4 mil milhões de euros (1,6 mil milhões de dólares) provenientes de juros gerados por ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia, informou a Comissão Europeia esta quarta-feira.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Alina Smutko - Reuters

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O dinheiro, transferido para o bloco europeu a 3 de agosto, veio dos juros dos saldos em caixa, parte dos ativos do banco central russo congelados pela União Europeia após a invasão de Moscovo, acrescentou a Comissão.

"A Rússia deve pagar pela destruição que causou. E estamos a utilizar os recursos dos ativos russos imobilizados para garantir que isso acontece", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado.

Segundo Ursula von der Leyen, “estamos a disponibilizar mais 1,4 mil milhões de euros para a Ucrânia. Isto apoiará a resistência contínua da Ucrânia contra a guerra ilegal da Rússia".

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