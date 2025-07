Um morto e dois feridos em Kiev após ataque russo

"Infelizmente, temos informações sobre uma pessoa que morreu em consequência do ataque", escreveu na plataforma Telegram o chefe da administração militar da cidade de Kiev, Tymur Tkachenko, acrescentando que duas pessoas ficaram feridas.

O presidente da câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, indicou a ocorrência de vários incêndios, nomeadamente numa creche na área de Dniprovsky.

Os ataques ou os destroços de "drones" intercetados também atingiram edifícios residenciais, um supermercado e a entrada de uma estação de metro, de acordo com Klitschko, que apelou aos habitantes para que permaneçam nos abrigos.

A Ucrânia propôs à Rússia a realização de novas negociações esta semana, anunciou no sábado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A Rússia avisou no domingo que a resolução do conflito com a Ucrânia é um processo longo, acreditando que a administração dos EUA compreende isso "cada vez mais", sem responder à proposta da Ucrânia de uma nova ronda de negociações.

"É um processo longo, requer esforço e não é fácil", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, numa entrevista à televisão pública local.

Ao mesmo tempo, garantiu que o presidente russo, Vladimir Putin, quer resolver o conflito por via pacífica, mas sem deixar cair os objetivos "compreensíveis, evidentes e constantes" definidos por Moscovo.

Um desses objetivos, previamente declarados, é o controlo total sobre as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, anexadas pela Rússia em setembro de 2022.