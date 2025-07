Um morto e três feridos na sequência de ataque russo com drones em Odessa

"Sabe-se preliminarmente que uma pessoa foi morta e pelo menos três ficaram feridas", anunciou o governador da região de Odessa, Oleh Kiper, numa publicação na plataforma de mensagens Telegram.

Kiper afirmou que "todos os serviços competentes" foram enviados para o local do ataque, não revelando mais detalhes sobre a situação no terreno.

O serviço de emergência da Ucrânia disse, na mesma plataforma, que a agressão russa provocou um incêndio entre o sexto e nono andares de um edifício residencial de nove andares.

"O fogo foi extinto pelos socorristas em conjunto com voluntários", acrescentou este serviço, referindo que cinco pessoas foram resgatadas dos apartamentos em chamas, mas que uma delas, uma mulher, acabou por morrer.

O ataque ocorre no contexto da guerra desencadeada após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, um conflito que a União Europeia condenou desde o início, como reiterou na sexta-feira com a aprovação do 18.º pacote de sanções contra a Rússia.