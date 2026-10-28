Uma conversa por telefone, explosões na Rússia e a trégua que perdura em Oleshky

O primeiro-ministro norueguês veio hoje justificar o contacto telefónico com Vladimir Putin e o presidente da Finlândia. Entrevistado na emissora pública norueguesa (NRK), Jonas Gahr Støre afirma que o objetivo era garantir que o líder russo ouvia as perspetivas europeias.





"Nós (Alexander Stubb e eu) estávamos focados em olhar para o futuro, para o que é preciso acontecer para que esta guerra não continue indefinidamente durante meses, com pessoas a morrer, e é ainda mais difícil encontrar uma solução", diz o líder do governo da Noruega.





A conversa, que durou 90 minutos, quebrou uma prática de longa data entre os líderes da Europa Ocidental: evitar o contacto direto com o Kremlin. Razão pela qual o telefonema foi criticado por aliados, incluindo a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen. "Não creio que (Putin) vá mudar de ideias, mas ouve a nossa posição de forma muito clara. Preocupa-me que algumas destas mensagens não lhe cheguem quando os norte-americanos falam com ele", alertou, esta manhã, o primeiro-ministro da Noruega.

Quando questionado se seria possível alcançar a paz sem que a Ucrânia ceda território, Støre declarou que “a Rússia controla quase 20 por cento (do território ucraniano). A Ucrânia nunca assinará um acordo que reconheça a perda de território. Mas, se é possível considerar a atual linha da frente como uma realidade e como ponto de partida, essa já é uma outra questão".

A trégua Em Oleshky, os mediadores da Rússia e da Ucrânia confirmam, em declarações separadas, que a trégua continua a ser respeitada. "Passaram 30 horas de cessar-fogo em Oleshky sem o menor incidente", declarou o representante ucraniano.

O cessar-fogo tem o objetivo de permitir a entrega de ajuda humanitária e a saída dos civis que pretendam partir. Ainda que o regresso ao território sob controlo ucraniano é praticamente impossível nesta zona, uma vez que as pontes sobre o rio Dnieper foram destruídas.



Oleshky encontra-se sob fogo cruzado de ataques de drones ucranianos e russos, tornando a circulação extremamente perigosa em estradas que também estão com minas.

Um alto funcionário ucraniano, que falou sob anonimato com a AFP, afirma que uma grande parte dos residentes deseja permanecer na cidade.

Os drones e o submarino nuclear Esta quarta-feira, um submarino nuclear russo da Frota do Pacífico lançou um míssil balístico intercontinental. O alvo, na região ártica de Arkhangelsk, foi atingido e fica a 600 quilómetros da Finlândia e Noruega. O comando militar russo revelou que o lançamento ocorreu a partir de uma posição submersa no Mar de Okhotsk, no extremo oriente russo.