Vice-ministro ucraniano considerou positiva conversa em Pequim com embaixador dos EUA

"É sempre positivo sentir o apoio de parceiros como os Estados Unidos", escreveu o responsável ucraniano na rede social X, numa publicação acompanhada por uma fotografia em frente à embaixada norte-americana na capital chinesa.

Kislistsia afirmou ainda que tem pela frente "um dia intenso" de reuniões em Pequim, sem especificar se incluem encontros com autoridades chinesas ou apenas com representantes de outros países presentes na capital.

Na mensagem, o diplomata salientou que os esforços do presidente norte-americano, Donald Trump, para "pôr fim à guerra e fazer avançar as nossas relações" estiveram "no centro da agenda" do encontro com Perdue.

A visita ocorre num momento em que Kiev procura reforçar apoios internacionais para uma solução negociada ao conflito iniciado pela invasão russa em fevereiro de 2022, dando ênfase às garantias de segurança e ao respeito pela sua integridade territorial.

Desde o início da guerra, a China tem mantido uma posição ambígua, apelando ao respeito pela soberania de todos os países, incluindo a Ucrânia, mas pedindo também que sejam tidas em conta as "preocupações legítimas de segurança" de todas as partes, numa alusão à Rússia.

Os países ocidentais acusam Pequim de fornecer apoio militar a Moscovo -- uma alegação que as autoridades chinesas têm negado, reiterando o apoio a uma "solução política" para o que designam como "crise ucraniana".

Kislistsia tem participado nas últimas semanas em iniciativas diplomáticas na Europa e em contactos com enviados norte-americanos, numa altura em que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem insistido na necessidade de alcançar uma paz "digna", com garantias que evitem futuras agressões.