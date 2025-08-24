Vice-presidente dos EUA afirma que a Russia fez "concessões" a Trump desde a cimeira

"Penso que os russos fizeram concessões importantes ao Presidente Trump, pela primeira vez em três anos e meio de conflito, na verdade, eles querem ser flexíveis em algumas das suas exigências fundamentais", afirmou Vance, numa entrevista à NBC transmitida hoje.

O enviado americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, está hoje em Kiev, assim como o primeiro-ministro canadiano Mark Carney, ambos ao lado do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por ocasião do 34.º aniversário da independência do seu país.

Segundo o vice-presidente dos Estados Unidos, a Rússia "está a discutir o que seria necessário fazer para pôr fim à guerra".

"É claro que ainda não chegaram lá completamente e a guerra não acabou, mas estamos envolvidos num processo diplomático de boa-fé", afirmou Vance.

"A guerra não é do interesse de ninguém, nem da Europa, nem dos Estados Unidos, e não achamos que a Rússia ou a Ucrânia tenham interesse em continuar" concluiu.

Apesar dos esforços de mediação lançados pelo Presidente dos Estados Unidos --- com a cimeira de Anchorage com Putin e a receção na segunda-feira passada na Casa Branca de Zelensky e seus aliados europeus ---, as posições de Moscovo e Kiev parecem irreconciliáveis.

Os dois países em guerra acusam-se mutuamente de bloquear a organização de um eventual encontro entre os seus presidentes.