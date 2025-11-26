Von der Leyen rejeita acordo que limite Forças Armadas e impeça paz duradoura

Durante um debate no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo, em França, Ursula von der Leyen apresentou um conjunto de prioridades da União Europeia (UE), que o bloco comunitário considerou que estavam ausentes da proposta apresentada pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.

"A primeira: qualquer acordo tem de assegurar uma paz que seja justa e duradoura, tem de assegurar uma segurança real para a Ucrânia, como um país soberano, e para a Europa, sem limitações impostas às Forças Armadas da Ucrânia que deixem o país vulnerável a futuros ataques", disse Ursula von der Leyen perante os eurodeputados.

A presidente da Comissão Europeia insistiu no princípio para a paz que tem regido o apoio da UE desde 24 de fevereiro de 2022: "nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia".

"A segurança da Ucrânia é a segurança da Europa, por isso, a Ucrânia precisa de garantias de segurança robustas, a longo prazo e credíveis, como parte de um pacote para dissuadir e impedir quaisquer intervenções futuras da Rússia", completou a presidente do executivo comunitário.

Criticando a "pensamento da Rússia, que não mudou", Ursula von der Leyen defendeu que não pode ser o Kremlin a "desenhar de maneira unilateral um país europeu soberano", a propósito da parte da proposta de plano de paz que contemplava na versão inicial a cedência do território ucraniano ocupado pela Rússia.

Como última prioridade, Ursula von der Leyen voltou a fazer o apelo para que haja pressão internacional para fazer regressar as crianças ucranianas sequestradas pela Rússia nos territórios anexados.