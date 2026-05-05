Zelensky acusa Rússia de "cinismo absoluto" por pedir um cessar-fogo enquanto ataca a Ucrânia

Last night, the Russians attacked energy infrastructure in the Poltava region. And they struck again in an especially vile way with a missile when State Emergency Service workers were already at the scene, extinguishing the fire. As of now, dozens of people are reported injured.… pic.twitter.com/ftDb4Rsovk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

Zelensky, por sua vez, propôs a sua própria pausa nos combates, a partir da noite de 5 para 6 de maio, sem especificar a duração da trégua.

Ucrânia está a aumentar ataques de médio alcance

There was a report from our military and the Minister of Defense on the results from April. We have strong results in eliminating the occupier.



Russia suffers significant personnel losses every month – with over 35,000 killed and badly wounded in April. There is clear evidence… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

c/agências

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou o "cinismo absoluto" da Rússia por ter pedido um cessar-fogo e, de seguida, ter lançado ataques com mísseis e drones contra o país.“A Rússia poderia cessar-fogo a qualquer momento, e isso acabaria com a guerra e com as nossas respostas. A paz é necessária, e são necessárias medidas concretas para a alcançar. A Ucrânia agirá da mesma forma”, acrescentou.As forças armadas russas lançaram 11 mísseis balísticos e 164 drones contra a Ucrânia durante a última noite, segundo a Força Aérea Ucraniana, que afirmou ter intercetado um míssil e 149 drones em voo.Na região de Poltava, cinco pessoas morreram, incluindo três funcionários de uma empresa de gás e dois socorristas, e outras 37 ficaram feridas, segundo o chefe da administração regional, Vitaly Diakivnych. Na região de Kharkiv, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, segundo o responsável regional Oleg Synegubov.Moscovo manifestou a esperança de que Kiev siga o exemplo e respeite a cessação das hostilidade, ameaçando lançar um “ataque retaliatório maciço” com mísseis contra o centro de Kiev caso a Ucrânia tente interromper as comemorações do Dia da Vitória.Segundo Zelensky, a Ucrânia realizou o dobro dos ataques de médio alcance contra a Rússia em Aabril, em comparação com março.De acordo com o presidente ucraniano, a Rússia “sofre perdas significativas de pessoal todos os meses – com mais de 35.000 mortos e gravemente feridos em abril”.“Continuaremos a aumentar a produção de todos os tipos de drones e sistemas robotizados. Agradeço a todos os que contribuem diariamente para este resultado. E agradeço aos nossos parceiros por confirmarem o apoio financeiro. Glória à Ucrânia!”, acrescentou Zelensky numa publicação no X.