Zelensky agradece apoio português após telefonema com Montenegro

Numa mensagem na rede social X, o líder ucraniano destacou como os dois povos "podem confiar uns nos outros", agradecendo a Portugal "o seu apoio à Ucrânia e os seus esforços para garantir que a Europa seja não só unida, mas também pacífica".

"O povo português está grato aos ucranianos pela solidariedade demonstrada durante a emergência no sistema energético português. Estamos sempre prontos a oferecer ajuda aos nossos amigos", escreveu ainda Zelensky na rede social X, numa referência ao corte generalizado no abastecimento elétrico que afetou Portugal e Espanha na semana passada.

E realçou: "É a união e o apoio em tempos difíceis que tornam toda a nossa Europa verdadeiramente forte".

Montenegro também utilizou a rede social X para dar conta do telefonema com Zelensky, a quem reafirmou o apoio de Portugal contra a invasão russa, iniciada há mais de três anos.

O telefonema registou-se no Dia da Europa (hoje assinalado) e na véspera da reunião da coligação de 31 países que condenam a intervenção militar russa na Ucrânia e estão disponíveis para integrar uma força de paz, a chamada "Coalition of Willing" ("coligação dos dispostos").

Uma reunião que se realiza no sábado, em Kiev, na qual Portugal estará representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

"Acabei de falar ao telefone com o Presidente [Volodymyr] Zelensky. Neste Dia da Europa e na véspera de mais uma reunião da `Coalition of Willing`, que contará com a participação do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, quis reafirmar que Portugal continua ao lado da Ucrânia e do povo ucraniano no caminho para uma paz justa e duradoura", escreveu o líder do executivo nacional.

O Presidente da Ucrânia tinha anunciado hoje um encontro no sábado, em Kiev, com os líderes da coligação que reúne nações que poderão contribuir para uma força de paz num eventual acordo de tréguas com a Rússia.

"Estamos a preparar-nos na Ucrânia para uma reunião com os líderes da coligação", disse Zelensky durante um discurso por videoconferência num encontro realizado em Oslo dos líderes dos países que fazem parte da Força Expedicionária Conjunta (JEF, na sigla em inglês).

A França e o Reino Unido têm liderado os esforços para criar um contingente militar que possa ser mobilizado para a Ucrânia após o fim da guerra, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, para impedir que Moscovo volte a atacar o país vizinho.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.