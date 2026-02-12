Zelensky ameaça punir responsáveis incapazes de lidar com crise energética

"É claro que há quem está realmente a trabalhar de forma eficaz e quem está apenas a ser chamado de autoridade e a não fazer o suficiente pelo povo. Haverá consequências", avisou o Presidente ucraniano num vídeo publicado nas redes sociais.

Zelensky instou "todo o corpo diplomático ucraniano" a continuar a divulgar no estrangeiro a devastação que os bombardeamentos russos estão a causar no sistema energético e noutras infraestruturas do país.

"Espero uma atuação efetiva de todo o corpo diplomático ucraniano, incluindo as embaixadas da Ucrânia. Se uma embaixada se mantiver em silêncio, significa que o trabalho não é satisfatório. A Ucrânia precisa de ser ouvida em todo o mundo", destacou.

O líder ucraniano disse também que espera avanços nesta questão ainda esta semana.

"Precisamos de apoio para a Ucrânia. Precisamos de pressionar a Rússia. Precisamos de acabar com a guerra sem qualquer compensação para o agressor. Precisamos de mudar a situação para que a Europa não seja afetada por novos ataques russos, novos atos de agressão e ataques massivos contra outros países europeus", declarou.

Nos últimos dias, o Presidente ucraniano manifestou publicamente o seu descontentamento pela forma como as autoridades locais têm lidado os cortes de fornecimento de energia elétrica resultantes dos ataques russos.

Também criticou a Força Aérea, exigindo mais dos seus responsáveis no combate contra centenas de drones lançados pelos russos todas as noites contra a Ucrânia

A situação mais crítica no fornecimento de energia elétrica persiste nas áreas da capital, Kiev, bem como em Sumy, Kharkiv, Poltava, no norte do país, e em diversas zonas da região central de Dnipropetrovsk, incluindo a sua cidade natal, Kryvyi Rih.