Zelensky anuncia nova ronda de negociações trilaterais com Rússia e EUA

"Foi acordado que haverá outra reunião nos próximos 10 dias, muito provavelmente também em Genebra", afirmou Zelensky, numa mensagem de voz enviada ao grupo de jornalistas que acompanham diariamente a sua atividade.

O anúncio foi feito após o chefe de Estado ter recebido no seu gabinete a equipa negocial ucraniana que participou na última ronda de conversações, realizada na cidade suíça na terça e quarta-feira.

Zelensky indicou ainda que Moscovo e Kiev deverão ultimar nos próximos dias os detalhes de uma nova troca de prisioneiros e que dará instruções adicionais aos seus negociadores antes do próximo encontro.

O Presidente reiterou que, nas conversações de Genebra, foram acordados mecanismos para monitorizar um eventual cessar-fogo, sublinhando que os Estados Unidos deverão liderar o processo de verificação.

Contudo, Zelensky reconheceu que não houve progressos quanto à questão territorial, um dos principais impasses nas negociações para pôr fim ao conflito iniciado há quase quatro anos.

A Rússia exige que a Ucrânia entregue a parte da região de Donetsk ainda sob controlo de Kiev como condição para o fim da guerra, enquanto o Governo ucraniano recusa ceder territórios que mantém sob domínio militar.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Zelensky afirmou acreditar que "ainda existem oportunidades reais para terminar a guerra com dignidade" e considerou que a pressão internacional poderá ser determinante para assegurar uma paz duradoura.