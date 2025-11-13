Zelensky aplicou sanções a empresário envolvido em caso de corrupção

As medidas, que visam Mindich, 46 anos, bem como outro empresário ucraniano envolvido no escândalo, incluem o congelamento dos bens, de acordo com um decreto emitido pela Presidência da Ucrânia.

O caso de corrupção que abalou o Governo ucraniano foi revelado na segunda-feira pelo Gabinete Anticorrupção da Ucrânia (NABU).

O empresário Timur Mindich, ex-sócio de Zelensky e proprietário de 50% da produtora que ambos fundaram quando o atual Presidente era ator, foi apontado como suspeito de liderar o alegado esquema de corrupção.

Mindich fugiu do país horas antes de elementos do NABU iniciarem uma operação de buscas na segunda-feira, durante a qual foram detidos cinco suspeitos, segundo a imprensa ucraniana.

Entretanto, a ministra da Energia ucraniana, Svitlana Grinchuk, apresentou a demissão na quarta-feira na sequência de um escândalo de corrupção numa empresa estatal que supervisionava.

O anúncio ocorreu pouco depois de Zelensky ter afirmado que tinha pedido à primeira-ministra, Yulia Svirydenko, que demitisse Grinchuk e o ministro da Justiça, Herman Galushchenko, que foi responsável pela pasta da Energia até ao passado mês de julho.

"O ministro da Justiça e a ministra da Energia não podem permanecer nos cargos", declarou Zelensky numa mensagem publicada nas redes sociais.

Segundo a imprensa ucraniana, Galushchenko é suspeito de ter feito parte de um suposto esquema de comissões na empresa pública de energia atómica, a Energoatom, quando era ministro da Energia.

Galushenko já tinha sido suspenso de funções pela primeira-ministra, que anunciou entretanto ter enviado uma moção ao parlamento para aprovar as demissões.