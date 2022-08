Zelensky avisa que russos na central nuclear de Zaporizhia são um "alvo especial"

O presidente da Ucrânia acusou o presidente russo Vladimir Putin de estar a usar a central nuclear de Zaporizhia para fazer chantagem e pediu novas sanções contra Moscovo de forma a “bloquear necessariamente a indústria nuclear russa”.A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), que está a tentar agendar uma visita à central, alertou para os perigos de um desastre nuclear e apelou à cessação dos combates.Os países do G7 pediram a Moscovo que retire as suas tropas da central nuclear, por receio de uma catástrofe nuclear, que Kiev tem reiterado que seria muito superior ao desastre de Chernobyl.Os bombardeamentos do recinto da central não atingiram para já nenhuma estrutura crítica.