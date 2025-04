Zelensky confirma presença de tropas ucranianas na região russa de Belgorod

No discurso diário, divulgado nas redes sociais na segunda-feira, Volodymyr Zelensky afirmou que, acrescentou.“O principal objetivo”, nas palavras do líder ucraniano,As autoridades russas já tinham reportado ataques terrestres ucranianos nessa região em março, numa altura em que as forças de Kiev recuavam na região vizinha de Kursk.Em conferência de imprensa, a 18 de março, Zelensky confirmou indiretamente que havia tropas ucranianas na zona, mas não especificando., disse o presidente ucraniano, quando questionado por jornalistas sobre uma declaração do Ministério russo da Defesa que denunciava que as forças ucranianas tentaram, sem sucesso, entrar na parte ocidental da região de Belgorod.No mês passado, Moscovo relatou mesmo tentativas ucranianas de cruzar a região de Belgorod, mas referia que tais ataques teriam sido repelidos.De acordo com o blogue militar DeeptState, próximo do Exército ucraniano, as tropas de Kiev controlam apenas uma pequena área de 13 quilómetros quadrados na região de Belgorod, em redor da aldeia fronteiriça de Demidovka.Acredita-se que esta operação de Kiev em Belgorod seja numa escala muito menor em comparação às atividade em Kursk, onde as autiridades ucranianas assumiram controlo de várias localidades, incluindo a cidade regional de Sudzha.Zelensky e os principais comandantes ucranianos têm dito repetidamente que tais incursões forçaram Moscovo a redistribuir tropas da região de Donetsk, onde as tropas russas têm feito avanços constantes, embora lentos, nos últimos meses.