Zelensky considera "cada vez mais evidente" que Moscovo rejeita trégua energética

Zelensky considera "cada vez mais evidente" que Moscovo rejeita trégua energética

O presidente ucraniano diz que os recentes ataques russos a instalações energéticas na Ucrânia são "a resposta de Putin" à alegada "trégua energética" anunciada por Trump.

Mariana Ribeiro Soares - RTP / Adicionar como fonte informativa
Alina Smutko - Reuters

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta segunda-feira que é "cada vez mais evidente" que a Rússia rejeita a trégua energética anunciada unilateralmente pelo presidente norte-americano Donald Trump, face aos ataques russos ocorridos nas últimas horas.

"Torna-se cada vez mais claro que a Rússia se recusa a aceitar a trégua energética proposta pelos Estados Unidos e que pretende continuar com os seus ataques aéreos terroristas contra a nossa população", escreveu Zelensky na rede social X.


Segundo o líder ucraniano, a Rússia atingiu seis instalações energéticas na Ucrânia esta segunda-feira, apesar da alegada “trégua energética” anunciada por Trump no domingo.

“Ontem à noite, não atacámos nenhuma instalação energética em território russo porque o presidente Trump tinha dito que haveria uma trégua no setor energético entre a Ucrânia e a Rússia. Não atacámos, enquanto a Rússia atacou as nossas centrais de gás, infraestruturas energéticas e outras instalações”, escreveu Zelensky.

“Creio que esta foi a resposta de Putin ao presidente Trump. E a mensagem da Rússia foi muito clara: não sabem nada sobre esta trégua energética”, acrescenta.

“É evidente que Putin não lê a Truth Social”, disse Zelensky em declarações anteriores feitas a por videoconferência para uma conferência na Polónia.

“A nossa oferta é honesta e clara: estamos prontos para respeitar uma trégua energética se a Rússia estiver pronta para fazer o mesmo — concordamos se eles concordarem”, sublinhou Zelensky.

“Para já, esta é a resposta de Putin a Trump: ataques russos. Mas estamos a aguardar. Aguardamos os pormenores da conversa entre americanos e russos. Aguardamos para ver que medidas específicas os americanos estão prontos a adotar”, acrescentou.

O anúncio de Trump de uma trégua energética entre Kiev e Moscovo apanhou a Ucrânia de surpresa, mas Zelensky diz ter “apoiado imediatamente” essa ideia. O anúncio foi feito dias depois de o presidente dos EUA ter revelado um acordo para comprar gasóleo à Rússia – uma medida que Zelensky criticou como uma inversão da política ocidental que visa isolar a economia russa.
“Não queremos um cessar-fogo”
Depois destas críticas de Zelensky, Trump disse considerar que “está na hora de a Ucrânia ter um novo presidente”.

Em resposta, o presidente ucraniano disse que as eleições – que estão suspensas desde o início do conflito – podiam ser realizadas na Ucrânia se Moscovo concordasse com um cessar-fogo total de 60 dias.
Em declarações esta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou a proposta de Zelensky.

"No Kremlin, tanto o presidente Putin como responsáveis de outros níveis declararam repetidamente que não queremos um cessar-fogo", disse Peskov. "Queremos uma paz a longo prazo e estamos preparados para fazer todos os possíveis para a alcançar", declarou.

c/agências

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