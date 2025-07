Zelensky defende medidas contra a agência anticorrupção apesar de protestos

Volodymyr Zelensky pronunciou-se pela primeira vez sobre estas medidas pouco depois de milhares de pessoas saírem à rua em várias cidades ucranianas, como Kiev, Lviv, Odessa e Dnipro, para denunciarem a orientação autoritária da lei e pedir-lhe que a vete, de acordo com a agência de notícias Efe.

Estas foram as primeiras grandes manifestações anti-governamentais desde o início da invasão da Rússia, há mais de três anos.

"A infraestrutura anticorrupção funcionará, mas sem a influência russa", declarou Zelensky, num discurso à nação publicado esta madrugada, aludindo à justificação dos Serviços Secretos Ucranianos (SBU) para as rusgas feitas ao Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU), em que dois altos funcionários foram detidos por alegada colaboração com a Rússia.

Zelensky não mencionou explicitamente no discurso a lei aprovada pelo parlamento, na terça-feira, que, de acordo com muitos críticos, liquida a independência da NABU, mas apresentou um argumento para justificar a alteração legislativa.

"É claro que a NABU e o SAP [Gabinete Especializado Anticorrupção] vão funcionar. E é importante que o procurador-geral tenha a determinação de garantir que, na Ucrânia, o castigo para aqueles que vão contra a lei seja inevitável", disse Zelensky, lamentando a alegada apatia das agências de investigação para atuar em alguns casos.

"Durante anos, os funcionários que fugiram da Ucrânia têm vivido no estrangeiro por alguma razão, em países muito bons e sem consequências legais, e isto não é normal", acrescentou, referindo-se aos fugitivos ucranianos que encontraram refúgio noutros países, especialmente na Europa.

Antes do discurso de Zelensky, o líder dos serviços secretos ucranianos, Vasil Maliuk, reuniu-se com os embaixadores dos países do G7 (grupo de países mais industrializados do mundo) em Kiev para explicar as razões das rusgas.

Os representantes diplomáticos destes países foram os primeiros a manifestar preocupação com a operação dos SBU, na segunda-feira, contra os detetives da NABU.

Os críticos das medidas do Governo de Zelensky consideram que o Presidente está a tentar retirar poder aos únicos organismos de investigação que não controla e que podem atuar contra práticas que possam ocorrer ao mais alto nível.