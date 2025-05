Zelensky desafia Putin para encontro frente a frente na Turquia já esta quinta-feira

“Aguardamos um cessar-fogo total e duradouro, a partir de amanhã (esta segunda-feira), para fornecer a base necessária para a diplomacia. Não faz sentido prolongar as mortes. E estarei à espera de Putin, na Turquia, na quinta-feira. Pessoalmente, espero que desta vez os russos não procurem desculpas” escreveu Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, na plataforma X.





A publicação de Zelensky surgiu logo a seguir a uma mensagem do presidente norte-americano, Donald Trump, onde afirma que a Ucrânia deve concordar "imediatamente" com a "contraproposta" de Putin para negociações diretas entre os dois países, em encontro a ter lugar em Istambul.



Ultimato



Zelensky defendia que a Ucrânia estava aberta a conversas com a Rússia, mas só depois de entrar em vigor um cessar-fogo. Nessa sequência o bloco europeu impôs uma trégua nos ataques durante 30 dias, a começar esta segunda-feira. Isso, ou a Rússia enfrentaria novas sanções “massivas”, uma posição que o enviado de Trump à Ucrânia, Keith Kellogg reiterou.







Entretanto, no discurso de sábado, Putin convidou a Ucrânia a participar em "sérias negociações" sobre a guerra em curso, que começou com a invasão da Rússia em 2022.





Putin declarou "não descartar" a possibilidade de que as negociações possam resultar numa "nova trégua" entre Rússia e Ucrânia mas não abordou os pedidos de um cessar-fogo de 30 dias diretamente.





Putin rejeitou o que classificou ser uma tentativa de estabelecer "ultimatos" na forma de exigências da Europa Ocidental e da Ucrânia por um cessar-fogo a partir de segunda-feira. E o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros explicou que as conversas sobre as causas do conflito devem preceder às discussões sobre um cessar-fogo.





O presidente russo acrescentou ainda que "este seria o primeiro passo para uma paz duradoura a longo prazo, em vez de um prólogo para mais hostilidades armadas depois que as forças armadas ucranianas recebem novos armamentos e pessoal, após a escavação de trincheiras febril e o estabelecimento de novos postos de comando".







Seria a esta "contraproposta" de Putin que Trump se referia advertindo Zelensky não para aguardar por um cessar-fogo para se encontrar com Putin.



A caminho do frente a frente



Trump, que tem o poder de continuar ou cortar o fornecimento crucial de armas de Washington à Ucrânia, instou Kiev.





"O presidente Putin da Rússia não quer um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, mas quer se reunir na quinta-feira, na Turquia, para negociar um possível fim do banho de sangue. A Ucrânia deve concordar com isso, IMEDIATAMENTE", escreveu Trump na plataforma Truth Social.







"Pelo menos eles (Zelensky e Putin) serão capazes de determinar se um acordo é possível ou não. Os líderes europeus e os EUA saberão onde tudo está e poderão proceder de acordo", apontou Trump, acrescentando: "Tenha a reunião agora".







Esta segunda feira, a China também se manifestou sobre o encontro entre os presidentes ucraniano e russo. Expressou que espera um acordo de paz duradouro e vinculativo para pôr fim à guerra na Ucrânia, após a proposta do Presidente russo, Vladimir Putin, de abrir negociações diretas entre Kiev e Moscovo.



"Esperamos que as partes envolvidas continuem a usar o diálogo e as negociações para chegar a um acordo de paz justo, duradouro e vinculativo que seja aceitável para todas as partes envolvidas", disse Lin Jian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.