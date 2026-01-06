Zelensky despede mais três altos funcionários dos serviços de informações

A Presidência da Ucrânia publicou três breves decretos, de acordo com a agência de notícias Europa Press, que confirmam a demissão do chefe do Departamento de Contra-Informação Militar, Oleksandr Dubrovin, do chefe do Centro de Contraterrorismo do SBU e "número dois" da agência, Serhiy Andrushchenko, e do vice-diretor do SBU, Serhiy Naumiuk

Ainda não foram divulgados quaisquer detalhes sobre os motivos desta decisão, que surge depois de Zelensky ter substituído Maliuk na segunda-feira e nomeado Yevgeny Khmara, ex-chefe do Centro de Operações Especiais `A` do SBU, como chefe interino do SBU.

Zelensky está a reestruturar o aparelho de segurança e defesa da Ucrânia após quase quatro anos de guerra contra as forças russas, que invadiram o país em 24 de fevereiro de 2022.

Nos últimos dias, nomeou o antigo chefe dos serviços de informações militares Kirill Budanov para chefiar o seu gabinete presidencial e também fez mudanças na liderança do Ministério da Defesa.