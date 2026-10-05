Zelensky diz que cargueiro incendiado no mar do Norte foi atingido por drones russos

"Um ataque horrível causado por dois drones russos sobre um navio civil de propriedade da Turquia, que transportava milho em águas neutras", declarou o dirigente ucraniano nas redes sociais, acrescentando que o capitão do navio foi morto.

As autoridades romenas deram conta de dois mortos e 11 pessoas socorridas.

As autoridades desencadearam uma "complexa operação de resgate" da tripulação, na qual participaram meios marítimos e aéreos, anunciou em comunicado o Ministério da Administração Interna.

Um helicóptero resgatou os feridos, dos quais não se indica o estado, e transportou-os para terra para receberem assistência médica de emergência.

O barco Royad Mammadov, com bandeira de São Cristóvão e Neves, país das Caraíbas, e carregado de cereais, tinha partido do porto ucraniano de Izmail e dirigia-se para Itália, segundo a imprensa local.

A Guarda Costeira foi alertada para o incêndio no cargueiro hoje de manhã, pelas autoridades marítimas de Constanza, na Roménia.

A imprensa romena associou o incêndio ao impacto de um drone, mas ainda não houve confirmação oficial por parte da Roménia de que seja essa a causa.

O cargueiro encontrava-se na zona económica exclusiva da Roménia, fora das suas águas territoriais, a cerca de 30 milhas náuticas da costa norte do país e perto da fronteira da Ucrânia.

Uma embarcação da Guarda Costeira mantém-se na zona para coordenar as operações, com a participação de agentes da Polícia de Fronteiras e pessoal da Inspeção Geral de Aviação.