 Zelensky diz que Rússia prepara ataque ao setor energético e pontes  

"Dispomos de informações que indicam que está a ser preparado um novo ataque contra o sector energético, contra as nossas pontes sobre o rio Dnieper e contra as infraestruturas civis", afirmou Zelensky no seu discurso diário, apelando aos parceiros de Kiev para que disponibilizem mísseis intercetores para os sistemas de defesa antiaérea Patriot.

Os recentes ataques russos causaram danos significativos no sector energético e nas infraestruturas, especialmente na capital. A Ucrânia teme um novo inverno difícil, face aos intensos bombardeamentos russos.

Zelensky afirmou ainda estar em contacto com os responsáveis pelas operações militares de longo alcance, e que "a Rússia receberá a resposta" ucraniana.

O anúncio surge numa altura em que está agendada uma reunião trilateral para os dias 10 e 11 de novembro, em Abu Dhabi, entre emissários de Kiev, Washington e Moscovo, para tentar retomar o processo de negociações, parado desde o início da guerra no Médio Oriente, em fevereiro.

O último encontro deste tipo entre as delegações russa, ucraniana e norte-americana ocorreu em meados de fevereiro, em Genebra, sem resultar em qualquer avanço para a resolução do conflito --- desencadeado pela invasão russa em larga escala em fevereiro de 2022.

Moscovo exige, especificamente, que o exército ucraniano se retire totalmente da região oriental de Donetsk. Kiev recusa esta exigência, argumentando que deixaria o país vulnerável a novos ataques russos.