Zelensky e Trump deverão voltar a reunir-se à margem da cimeira da NATO

Kremlin denuncia "militarização desenfreada" da NATO

"Há um compromisso total do presidente norte-americano e da alta liderança americana com a NATO", disse Rutte num fórum público antes da abertura formal da cimeira, acrescentando, no entanto, que tal apoio foi acompanhado da expectativa de que os países europeus e o Canadá gastem mais em defesa.







“A minha mensagem para os meus colegas europeus é: parem de se preocupar tanto, comecem a garantir que têm planos de investimento, que põem a base industrial a funcionar e que o apoio à Ucrânia se mantém a um nível elevado. É nisto que devem trabalhar. E parem de andar por aí preocupados com os EUA. Eles estão connosco”, asseverou.



Um alto funcionário da presidência ucraniana adiantou à AFP que Volodymyr Zelensky e Donald Trump vão encontrar-se esta quarta-feira, “ao início da tarde”, à margem da cimeira da NATO.As discussões vão focar-se na contínua "pressão" ocidental sobre a Rússia, incluindo "sanções" e a redução do preço de venda do barril de petróleo russo, que continua a ser uma fonte fundamental de receitas para Moscovo, permitindo-lhe financiar a guerra, acrescentou o responsável.Os Estados Unidos têm sido o principal fornecedor de armas a Kiev desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, mas Donald Trump tem procurado aproximar-se da Rússia, marcando uma inversão da abordagem governamental do seu antecessor, Joe Biden, travando o fornecimento de ajuda militar à Ucrânia.A confirmar-se, este será o segundo encontro entre os dois líderes desde a complicada reunião na Sala Oval da Casa Branca, em fevereiro, que terminou numa altercação verbal entre Zelensky e Trump. Depois disso, Zelensky e Trump apenas se encontraram brevemente em Roma, em abril, à margem do funeral do Papa Francisco.O presidente ucraniano considera que a meta de gastos da NATO, fixada em 5% do PIB, é “baixa”, alertando que o presidente russo pode atacar um membro da aliança nos próximos cinco anos.Moscovo, por sua vez, denunciou a "militarização desenfreada" da NATO.Desde o seu regresso à Casa Branca, Donald Trump tem exigido que os países da Aliança Europeia e o Canadá destinem pelo menos 5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) à defesa. Com esta exigência em mente, os 32 países-membros acordaram um compromisso: alocar, até 2035, 3,5% às despesas militares em sentido estrito e 1,5% às despesas de segurança em sentido amplo, como a cibersegurança ou a mobilidade militar.A cimeira de dois dias pretende sinalizar ao presidente russo, Vladimir Putin, que a NATO está unida, apesar das críticas anteriores do presidente norte-americano à aliança.