Zelensky envia duas leis ao Parlamento de combate à fraude em linha com UE

Esta medida surge depois de a Verkhovna Rada (Parlamento) ter rejeitado dois projetos de lei fiscais relacionados com a libertação de fundos europeus.

Segundo Zelensky, um dos projetos de lei visa reforçar o combate aos `call centers` fraudulentos e o seu recrutamento, bem como reforçar a proteção às vítimas de fraudes nos pagamentos e nas contas bancárias.

"A responsabilidade pelos `call centers` fraudulentos deve ser clara e rigorosa: não apenas para aqueles que operam estes `call centers`, mas também para aqueles que os organizam, lucram com eles e os possuem", alertou.

Zelensky enfatizou que o segundo projeto de lei introduz uma responsabilidade mais rigorosa para a organização de esquemas fraudulentos que envolvam instrumentos bancários, incluindo o uso de "mulas de dinheiro".

"No âmbito da regulamentação bancária interna, devem ser tomadas as medidas adequadas e os algoritmos ajustados para conferir aos bancos uma maior capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos dos indivíduos e das empresas, e para impedir que as contas sejam utilizadas para evasão fiscal ou branqueamento de capitais", acrescentou.

Estas leis visam implementar disposições do direito da UE, indicou o líder ucraniano, acrescentando que estas medidas estão previstas em acordos com parceiros europeus.

"Exorto os membros do parlamento a examinarem estes projetos de lei sem demora", instou ainda.