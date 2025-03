Zelensky lamenta "palavras muito manipuladoras" de Putin sobre cessar-fogo

"Todos ouvimos as palavras muito previsíveis e muito manipuladoras de Putin em resposta à ideia [da trégua]", comentou Zelensky no seu discurso diário transmitido nas redes sociais, pedindo que seja exercida mais pressão sobre o Kremlin.

O Presidente russo disse hoje que apoia a cessação das ações militares na Ucrânia, desde que leve a uma "paz duradoura", em resposta à proposta de tréguas de 30 dias dos Estados Unidos já aceite por Kiev.

"A Rússia concorda com as propostas para travar os combates, mas partimos do pressuposto de que o cessar-fogo deve conduzir a uma paz duradoura e remover as causas profundas da crise", declarou Putin em conferência de imprensa no Kremlin com o homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko.

Putin alertou para "questões importantes" que precisa esclarecer com os Estados Unidos e "talvez ligar ao Presidente [Donald] Trump", que já sinalizou esperar um apoio do Kremlin à sua proposta e não descartou represálias em caso de recusa.

Em concreto, o líder russo apontou a necessidade de um mecanismo para controlar possíveis violações da trégua, alegando que a Ucrânia poderia usá-la para continuar a mobilizar recursos e armamento.

Em reação, Trump afirmou hoje que o homólogo russo fez uma declaração "muito promissora" sobre a proposta de cessar-fogo, mas considerou-a incompleta.