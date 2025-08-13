Zelensky pede a aliados para pressionarem Rússia sem se deixar enganar

"Precisamos de pressionar a Rússia para obter uma paz justa", afirmou Zelensky numa mensagem nas redes sociais, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Devemos usar a experiência da Ucrânia e dos nossos parceiros para evitar qualquer engano por parte da Rússia", acrescentou Zelensky, que vai estar hoje em Berlim para encontros com líderes europeus e uma videoconferência com Trump.

As reuniões ocorrem a dois dias do encontro de Trump com o homólogo russo, Vladimir Putin, na sexta-feira, no Alasca (Estados Unidos), sobre a guerra na Ucrânia.