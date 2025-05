Zelensky pede a EUA que sancionem Rússia até aceitar acabar guerra

"Tive uma boa reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA), JD Vance, e com o Secretário [de Estado], Marco Rubio [...]. A Ucrânia está pronta para verdadeira diplomacia", escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais, depois de um encontro com o `número dois` dos EUA, em Roma, em Itália.

Depois de participarem na missa de início do Pontificado do Papa Leão XIV, o Presidente ucraniano encontrou-se com JD Vance e insistiu que o país precisa de uma "paz justa e duradoura".

"Também falámos da necessidade de sancionar a Rússia, comércio bilateral, cooperação em matéria de defesa, a situação no campo de batalha e a troca de prisioneiros. É preciso pressionar a Rússia até que esteja com vontade de acabar a guerra", completou Volodymyr Zelensky.