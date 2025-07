Zelensky propôs nomeação de primeiro-ministro cessante para ministro da Defesa

"A imensa experiência de Denys Chmygal será certamente útil no cargo de ministro da Defesa da Ucrânia", afirmou Zelensky no seu habitual discurso da noite, dizendo que pretende nomear a ministra da Economia, Yulia Svyrydenko, para chefiar o governo do país.

O Presidente ucraniano já tinha proposto hoje a nomeação da sua atual ministra da Economia, Yulia Svyrydenko, para primeira-ministra, uma medida que representará uma grande reviravolta política para o país devastado pela guerra.

Yulia Svyrydenko, 39 anos, destacou-se este ano durante as difíceis negociações sobre o acordo relativo a minerais assinado com os Estados Unidos.

"Propus que Yulia Svyrydenko liderasse o Governo ucraniano e renovasse o seu trabalho em profundidade", escreveu Zelensky nas redes sociais.

"Aguardo com expectativa a apresentação do plano de ação do novo Governo, em breve", acrescentou, acompanhando a sua mensagem com uma fotografia sua e de Yulia Svyrydenko.

Esta nomeação tem ainda de ser aprovada pelo parlamento ucraniano, que se uniu amplamente ao Presidente desde a invasão russa e espera-se que, salvo uma surpresa inesperada, o órgão legislativo apoie a sua escolha.

Yulia Svyrydenko, que já era vice-primeira-ministra, foi nomeada ministra da Economia poucos meses antes do início da invasão russa, em fevereiro de 2022.