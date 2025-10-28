Zelensky quer lançar em novembro programa de exportação de armas ucranianas

"O programa para o controlo da exportação deve ser lançado no próximo mês", afirmou Zelensky numa mensagem na sua conta da plataforma Telegram, após uma reunião com os membros do gabinete do governo.

"O ministro da Defesa deve assegurar a plena execução das tarefas para a produção e fornecimento de `drones` até ao final do ano", acrescentou o chefe de Estado ucraniano, referindo-se a Denis Shmigal.

Em particular, Zelensky referiu-se a sistemas como `drones` com dispositivos de visualização (FPV, na sigla em inglês), `drones` intercetores e para ataques em profundidade.

Também indicou ao titular da Defesa que "até ao final do ano", a Ucrânia deve "atingir a cifra de +50% de armas ucranianas na defesa do país", face à invasão russa.

Em setembro, Zelensky informou que a venda de armas da Ucrânia, que desenvolveu sistemas de defesa próprios, em particular `drones`, que interessam agora a outras nações, deveria servir para ajudar a financiar o esforço de guerra contra a invasão russa, concretamente as armas de que as Forças Armadas mais precisam.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.