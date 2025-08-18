Zelensky vai reunir-se com líderes europeus antes do encontro com Trump

Trata-se de uma "reunião preparatória" que se realizará antes do encontro com Trump na Casa Branca, a residência oficial do Presidente dos Estados Unidos, disse o executivo europeu na agenda oficial, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Zelensky estará em Washington com os presidentes francês, Emmanuel Macron, finlandês, Alexander Stubb, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os chefes dos governos alemão, Friedrich Merz, britânico, Keir Starmer, e italiano, Giorgia Meloni.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), Mark Rutte, também participará na reunião.

A reunião de hoje segue-se à cimeira entre Trump e o Presidente russo, Vladimir Putin, realizada na sexta-feira, no Alasca.

Zelensky disse hoje que espera abordar "questões fundamentais" para tentar alcançar "uma paz digna e uma verdadeira segurança" no terreno, tendo em conta que "a máquina de guerra russa continua a destruir vidas apesar de tudo".

O líder ucraniano referia-se a ataques russos realizados hoje de madrugada, que causaram 10 mortos e duas dezenas de feridos em Kharkiv (leste) e Zaporijia (sul).

Após a cimeira do Alasca, que não produziu resultados tangíveis, Trump voltou a mudar de posição, ao deixar de exigir a Putin um cessar-fogo imediato e ao defender a negociação direta de um acordo de paz.

Trump também sugeriu nas últimas horas que Zelensky pode pôr fim ao conflito "quase imediatamente" se aceitar o acordo e descartou tanto a adesão da Ucrânia à NATO como a recuperação da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014.