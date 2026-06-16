Mundo
Guerra no Médio Oriente
Acordo de paz será assinado na sexta-feira na Suíça
O acordo de paz entre o Irão e os Estados Unidos será assinado na sexta-feira na estância alpina de Bürgenstock, perto de Lucerna, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço.
A Suíça acolherá a cerimónia oficial após vários dias de negociações e de contactos diplomáticos entre Washington, Teerão e mediadores internacionais, um entendimento que prevê a continuação do cessar-fogo e a abertura de uma nova fase de discussão sobre questões nucleares e de segurança regional, incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz.
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