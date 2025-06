África do Sul diz que ataques de Israel podem violar direito internacional

"Estas ações levantam sérias preocupações à luz do direito internacional, incluindo os princípios da soberania, da integridade territorial e da proteção dos civis consagrados na Carta das Nações Unidas e no direito humanitário internacional", afirmou o Departamento de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul (DIRCO, em inglês), em comunicado.

"A África do Sul regista com particular preocupação as implicações para a segurança nuclear dos ataques nas proximidades de instalações nucleares", afirmou o DIRCO.

O Governo sul-africano recordou que "a legítima defesa antecipada, nos termos do artigo 51º da Carta das Nações Unidas, exige provas claras de um ataque armado iminente, o que não parece estar provado neste caso", e apelou para uma "resolução pacífica do diferendo".