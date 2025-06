Alemanha: Reconhecimento de Estado palestiniano seria "sinal errado"

"Esse processo deve ser concluído no âmbito de negociações entre Israel e os palestinianos antes de podermos reconhecer um Estado palestiniano, e pensamos que o reconhecimento do Estado palestiniano neste momento seria um sinal errado", declarou Johann Wadephul, numa conferência de imprensa em Berlim com o homólogo israelita, Gideon Saar.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão referia-se à atual situação na Faixa de Gaza, onde está em curso uma guerra de retaliação a um ataque do movimento islamita palestiniano Hamas desde 07 de outubro de 2023 que já fez quase 55.000 mortos, na maioria civis, e pelo menos 125.000 feridos.

Vive-se no enclave palestiniano uma crise humanitária aguda, considerando a ONU que 100% da população está em risco de morrer de fome, porque Israel só deixa entrar ajuda humanitária a conta-gotas, após quase três meses de bloqueio, e o Exército israelita está a matar a tiro civis que tentam chegar a um dos poucos pontos de distribuição de alimentos autorizados, segundo os relatos das autoridades locais.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou, no início de maio, um plano para "conquistar" aquele território, que Israel ocupou entre 1967 e 2005.