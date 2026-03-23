Arábia Saudita e vizinhos do Golfo alvos de novos ataques iranianos

Um dos mísseis foi intercetado e o outro caiu numa zona desabitada, precisou o Ministério saudita.

Nos Emirados Árabes Unidos, outro país que tem sido alvo frequente de Teerão desde o início da guerra no passado dia 28 de fevereiro, o Ministério da Defesa anunciou hoje que está "a reagir a ameaças de mísseis e drones provenientes do Irão", explicando que "as explosões ouvidas são o resultado da interceção de mísseis e drones pelos sistemas de defesa aérea".

No Bahrein, o Ministério do Interior emitiu um alerta nas redes sociais em que pediu aos "cidadãos e residentes" para "manterem a calma" e se dirigirem "ao local seguro mais próximo".

Os países do Golfo, que há muito se apresentavam como oásis de segurança e estabilidade numa região assolada por conflitos, foram arrastados para a guerra no Médio Oriente, à medida que a República Islâmica riposta aos ataques americano-israelitas.

O Irão tem atacado instalações militares norte-americanas, bem como infraestruturas civis, nomeadamente aeroportos, portos e instalações petrolíferas em vários países na região do Golfo, em resposta a ataques semelhantes no país por parte de Israel e dos Estados Unidos, numa estratégia de Lei de Talião, de "olho-por-olho, dente-por-dente".