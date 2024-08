Ataque a escola reivindicado por Israel matou pelo menos sete pessoas

"Continuamos as buscas de corpos sob os escombros da escola Moustafa Hafiz", afirmou à agência noticiosa France-Presse (AFP) o porta-voz da Defesa de Gaza, Mahmoud Bassal, indicando o balanço de pelo menos 15 feridos "incluindo mulheres e crianças, depois de um avião israelita ter largado uma bomba no segundo andar do edifício, que abrigava milhares de deslocados".

A AFP indicou não ter conseguido verificar de forma independente o balanço avançado.

Entretanto, o exército israelita confirmou ter realizado um "ataque de precisão contra terroristas que operavam num centro de controlo do Hamas (...) escondido na escola" Moustafa Hafiz.

No início do mês, as forças israelitas bombardearam outra escola, al-Tabiine, na cidade de Gaza, no norte do território palestiniano, provocando críticas internacionais. Nesse ataque, as autoridades do enclave palestiniano, controlado pelo movimento islamita Hamas, registaram 93 mortos, incluindo pelo menos 11 crianças e seis mulheres.

O exército israelita afirmou ter "identificado até agora 31" combatentes dos grupos islamitas Hamas e da Jihad Islâmica, dois movimentos armados na Faixa de Gaza, "eliminados" no seu ataque à escola, que também abrigava deslocados.

Nas últimas semanas, o exército atacou várias escolas na Faixa de Gaza, principalmente na cidade de Gaza, afirmando que abrigam centros de comando dos islamitas palestinianos, o que é negado pelo Hamas.

Dezenas de milhares de pessoas deslocadas concentram-se em escolas no território palestiniano desde que a guerra entre Israel e o Hamas se iniciou há mais de 10 meses.

A guerra em curso foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Após o ataque do Hamas, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 40 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.