Ataque aéreo de Israel na Cisjordânia faz 5 mortos, segundo Autoridade Palestiniana

"Um avião atacou recentemente um centro de operações na zona de Nour Chams", declarou exército israelita em comunicado, sem dar mais pormenores.

De acordo com um outro comunicado do Ministério da Saúde palestiniano, "cinco mortos foram levados para o hospital público de Tulkarem na sequência de um bombardeamento da ocupação [israelita] no campo de Nour Chams".

Interrogado pela agência de noticias AFP, o serviço de imprensa do exército israelita não deu pormenores sobre a natureza do avião utilizado no ataque, nem sobre o alvo pretendido.

Segundo o correspondente militar do Times of Israel e a agência palestiniana Wafa, o ataque foi efetuado com um `drone`, aeronave não tripulada.

Desde o início do ano, o campo de Nour Chams tem sido palco de combates mortais entre o exército israelita e membros de vários grupos armados palestinianos.

Em abril, 14 palestinianos foram mortos em 48 horas durante uma ofensiva militar terrestre israelita.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas em solo israelita, a 07 de outubro, a violência aumentou na Cisjordânia, nomeadamente no norte deste território ocupado por Israel desde 1967, onde os grupos armados que lutam contra Israel são particularmente ativos.

Pelo menos 646 palestinianos foram mortos pelo exército israelita ou por colonos, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais palestinianos, e pelo menos 18 israelitas, incluindo soldados, em ataques palestinianos ou durante operações do exército na zona autónoma palestiniana, segundo dados oficiais israelitas.