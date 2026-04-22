Ataque aéreo israelita em Gaza faz 5 mortos incluindo 3 crianças

A agência, que opera como serviço de resgate sob a autoridade do movimento islamita Hamas, adiantou que as vítimas resultaram de "um ataque aéreo israelita que atingiu um grupo de civis perto da Mesquita Al-Qassam, em Beit Lahia".

O Hospital Al-Shifa confirmou ter recebido os corpos.

O exército israelita disse à AFP que estava a verificar a informação.

Apesar de o cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro de 2025, Gaza continua a ser assolada pela violência diária, com o exército israelita e o Hamas a acusarem-se mutuamente de violar a trégua.

Pelo menos 786 palestinianos foram mortos desde o início do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob controlo do Hamas e cujos números são considerados fiáveis pelas Nações Unidas.

O exército israelita reportou a morte de cinco soldados em Gaza desde o início do cessar-fogo.

As restrições à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem as agências internacionais de verificar de forma independente o número de mortos ou de cobrir livremente os combates.

O frágil cessar-fogo, no entanto, reduziu significativamente a intensidade do conflito em Gaza, que começou após o ataque a Israel, a 07 de outubro de 2023, pelo Hamas, movimento considerado terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e vários outros países.