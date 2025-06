Ataque com "drone" contra radares de base militar em Bagdade

"Um 'drone' não identificado bombardeou os radares e outro 'drone' caiu perto de um gerador", disse aos jornalistas o general Saad Maan, que dirige a pasta da comunicação social junto das forças de segurança iraquianas.

Antes disso, o responsável pelas operações de Bagdade, o general Walid al-Tamimi, referiu-se a um local "alvo de ataque" na base de Taji.

A confirmar este incidente, um responsável do Ministério do Interior, que pediu para não ser identificado, falou à agência de notícias France-Presse sobre "a queda de um 'drone'" em terras agrícolas, na região de Radwaniya, a cerca de dez quilómetros a oeste do aeroporto internacional de Bagdade.

O ataque ocorre num ambiente de tensão regional, após ataques iranianos atingirem na noite de segunda-feira uma base dos Estados Unidos no Qatar, um dia após bombardeamentos realizados por Washington em instalações nucleares no Irão.

Na segunda-feira à noite, dois responsáveis iraquianos garantiram que nenhum ataque visou a base aérea de Ain al-Assad, que abriga tropas norte-americanas da coligação internacional que luta contra fundamentalistas islâmicos no oeste do Iraque.

Embora o presidente norte-americano Donald Trump tenha anunciado que os dois países concordaram com um cessar-fogo, que deverá levar ao "fim oficial" da guerra, Teerão reagiu garantindo que "não há" acordo nesta fase.