Mundo
Guerra no Médio Oriente
Ataque de drone israelita atinge o sul do Líbano
Israel atacou este sábado o sul do Líbano, um dia depois de os dois países terem assinado um acordo de segurança mediado pelos EUA, com o objetivo de aliviar as tensões ao longo da fronteira, após meses de hostilidades.
A agência de notícias estatal do Líbano informou que um drone israelita atingiu Nabatieh al-Fawqa, que fica fora da zona de segurança mostrada num mapa divulgado por Israel, que amplia a área controlada pelas suas tropas no sul do Líbano.
O exército israelita confirmou que realizou um ataque aéreo no sábado contra alegados militantes na região de Nabatieh, no sul do Líbano, o primeiro ataque deste tipo desde o anúncio de um acordo-quadro entre Israel e o Líbano.
Uma porta-voz do exército israelita disse à AFP que o ataque teve como alvo "suspeitos de terrorismo que representavam uma ameaça para os soldados israelitas".
Este ataque ocorre um dia depois de Washington ter anunciado um acordo-quadro entre o Líbano e Israel com o objetivo de alcançar "uma paz duradoura" entre os dois países do Médio Oriente, adversários de longa data.
"Os resultados do ataque ainda estão a ser avaliados", acrescentou o exército.
Líder do Hezbollah classifica acordo como "grave erro"No Líbano, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, que exige a retirada incondicional das tropas israelitas, classificou o acordo no sábado como um "grave erro", rejeitando-o como nulo e sem efeito.
"O acordo preliminar de Washington é humilhante, vergonhoso e representa um abandono da soberania", declarou Naim Qassem num comunicado de imprensa, acusando o Governo libanês de, com isso, "legitimar" a ocupação do seu território.
O exército israelita confirmou que realizou um ataque aéreo no sábado contra alegados militantes na região de Nabatieh, no sul do Líbano, o primeiro ataque deste tipo desde o anúncio de um acordo-quadro entre Israel e o Líbano.
Uma porta-voz do exército israelita disse à AFP que o ataque teve como alvo "suspeitos de terrorismo que representavam uma ameaça para os soldados israelitas".
Este ataque ocorre um dia depois de Washington ter anunciado um acordo-quadro entre o Líbano e Israel com o objetivo de alcançar "uma paz duradoura" entre os dois países do Médio Oriente, adversários de longa data.
"Os resultados do ataque ainda estão a ser avaliados", acrescentou o exército.
Líder do Hezbollah classifica acordo como "grave erro"No Líbano, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, que exige a retirada incondicional das tropas israelitas, classificou o acordo no sábado como um "grave erro", rejeitando-o como nulo e sem efeito.
"O acordo preliminar de Washington é humilhante, vergonhoso e representa um abandono da soberania", declarou Naim Qassem num comunicado de imprensa, acusando o Governo libanês de, com isso, "legitimar" a ocupação do seu território.
"Este acordo é nulo e sem efeito, e as disposições do memorando de entendimento Irão-Estados Unidos devem ser implementadas", acrescentou o líder do movimento xiita, referindo-se ao texto assinado a 17 de junho por Washington e Teerão, que apela ao fim das hostilidades no Líbano.
c/agencias