Ataque de drone israelita atinge o sul do Líbano



O exército israelita confirmou que realizou um ataque aéreo no sábado contra alegados militantes na região de Nabatieh, no sul do Líbano, o primeiro ataque deste tipo desde o anúncio de um acordo-quadro entre Israel e o Líbano.

Líder do Hezbollah classifica acordo como "grave erro"

"Este acordo é nulo e sem efeito, e as disposições do memorando de entendimento Irão-Estados Unidos devem ser implementadas", acrescentou o líder do movimento xiita, referindo-se ao texto assinado a 17 de junho por Washington e Teerão, que apela ao fim das hostilidades no Líbano.





c/agencias

A agência de notícias estatal do Líbano informou que umisraelita atingiu Nabatieh al-Fawqa, que fica fora da zona de segurança mostrada num mapa divulgado por Israel, que amplia a área controlada pelas suas tropas no sul do Líbano.Uma porta-voz do exército israelita disse à AFP que o ataque teve como alvo "suspeitos de terrorismo que representavam uma ameaça para os soldados israelitas".Este" entre os dois países do Médio Oriente, adversários de longa data."Os resultados do ataque ainda estão a ser avaliados", acrescentou o exército.No Líbano, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, que exige a retirada incondicional das tropas israelitas, classificou o acordo no sábado como um "grave erro", rejeitando-o como nulo e sem efeito.", declarou Naim Qassem num comunicado de imprensa, acusando o Governo libanês de, com isso, "legitimar" a ocupação do seu território.