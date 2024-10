Ataque israelita causa vários mortos na capital da Síria

"Um ataque israelita teve como alvo um edifício residencial em Kafr Sousa", um bairro de Damasco, disse a agência de notícias oficial síria SANA.

Mas o OSDH, com sede no Reino Unido e uma vasta rede de colaboradores no terreno, disse que houve "perdas humanas".

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas na segunda-feira, num ataque israelita a um automóvel, registado no distrito de Mazzeh, em Damasco, onde se situa o Ministério da Informação sírio.

Na quinta-feira passada, dois civis ficaram feridos num bombardeamento israelita contra a cidade mediterrânica de Latakia, no oeste do país.

Há duas semanas, o OSDH disse que Israel lançou pelo menos 19 ataques na Síria num período de apenas dez dias, nos quais 27 pessoas morreram, principalmente em Damasco.

A área mais atingida pelas operações israelitas é o bairro nobre da capital, Mazzeh, onde estão localizadas várias embaixadas e casas de famílias ricas, bem como residências de membros da Guarda Revolucionária Iraniana e líderes de fações palestinianas presentes na Síria.

Israel já bombardeava a Síria com relativa regularidade antes da guerra na Faixa de Gaza e no Líbano, sob o pretexto da presença de membros do movimento xiita libanês Hezbollah, aliado de Damasco, e de outras milícias pró-Irão que o Estado judaico considera uma ameaça à segurança.